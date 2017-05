London-Premiere von Cruise-Film „The Mummy“ abgesagt

Universal Pictures hat die London-Premiere des Tom-Cruise-Films „The Mummy“ nach dem Anschlag von Manchester abgesagt. Der Actionstreifen mit Cruise und Russell Crowe hätte in Anwesenheit der Stars am 1. Juni Premiere gefeiert. „Aus Respekt vor den Opfern haben wir uns entschieden, den Termin abzusagen“, so die Produktionsfirma.