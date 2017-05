Bundesliga: Ried vertagt Abstiegsentscheidung

Die Frage nach dem Absteiger aus der Bundesliga wird erst am letzten Spieltag am Sonntag beantwortet. Die SV Ried blieb mit einem Sieg in Altach im Kampf um den Klassenerhalt am Leben und vertagte die Entscheidung über den Abstieg auf die 36. Runde. Die Oberösterreicher erhielten zudem Schützenhilfe. Der WAC sorgte mit einem Punktegewinn in St. Pölten dafür, dass auch die Niederösterreicher noch nicht durchatmen können.

