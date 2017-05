Manchester: Britische Polizei durchsucht weitere Häuser

In Verbindung mit dem Terroranschlag in Manchester hat die Polizei in Großbritannien zwei weitere Häuser im Stadtteil Moss Side und bei St. Helens westlich von Manchester durchsucht. Das teilte die Behörde heute Morgen auf Twitter mit.

Zuvor hatten die Beamten ebenfalls in Moss Side einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Die Durchsuchung habe nicht am Ort der Festnahme stattgefunden, sondern in einem anderen Gebäude, hieß es. Damit steigt die Zahl der Festnahmen auf zehn, davon seien zwei wieder auf freiem Fuß, twitterte die Polizei. Bei dem Selbstmordanschlag am Montagabend auf Gäste eines Popkonzerts hatte ein 22-jähriger Brite libyscher Abstammung 22 Menschen ermordet.

Briten und USA arbeiten wieder zusammen

Die britische Polizei arbeitet indes wieder mit den US-Behörden zusammen und gibt Informationen zu den laufenden Ermittlungen weiter. Sie habe „neue Zusicherungen“ erhalten, sagte der Chef der Anti-Terror-Polizei, Mark Rowley, gestern.

Die Briten hatten die Weitergabe von Informationen gestoppt, nachdem in US-Medien Fotos und Details zu den Ermittlungen veröffentlicht wurden. US-Präsident Donald Trump sprach von einem sehr beunruhigenden Informationsleck. Er kündigte Ermittlungen und gegebenenfalls eine Bestrafung des Täters an. Die „New York Times“ hatte Fotos vom Tatort veröffentlicht, die Reste der Bombe sowie den Rucksack des Attentäters zeigten.