Leichtes Erdbeben in der Steiermark

In Mürzzuschlag in der Obersteiermark hat es heute ein leichtes Erdbeben gegeben. Zwar konnte das Beben mit der Stärke 2,9 stellenweise wahrgenommen werden - Schäden an Gebäuden sind aber keine zu erwarten.

