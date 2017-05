Premiere für vier neue Staatschefs

In Taormina auf Sizilien hat das Gipfeltreffen der sieben großen Industriestaaten (G-7) begonnen. Außer US-Präsident Donald Trump sind auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May und der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni neu in der Runde. Recht viel Harmonie erwartet man sich bei den zweitägigen Beratungen nicht, schließlich waren sich die sieben Staaten schon im Vorfeld in wichtigen Fragen - Stichwort Freihandel und Klimaschutz - uneins. Und vom NATO-Treffen in Brüssel wurde dann noch die eine oder andere bilaterale Verstimmung mit eingeflogen.

