Aerosmith starten Abschiedstournee in München

Die Rocker von Aerosmith verabschieden sich während einer letzten Konzertreise von ihrem Publikum. Heute starten Steven Tyler, Joe Perry und Co. mit einem Open Air auf dem Königsplatz in München ihre Tournee. Seit mehr als 45 Jahren stehen die US-Musiker auf der Bühne, viele ihrer Songs sind Welthits.

Auf „Dream on“, „I Don’t Want To Miss A Thing“, „Crazy“ und „Cryin’“ dürfen sich auch die deutschen Fans freuen. Weitere Konzerte von Aerosmith wird es in Berlin am 30. Mai und Köln am 20. Juni geben. Österreich-Termine sind nicht geplant.