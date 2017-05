Viel Sonne und mehr als 30 Grad

Ob im Schanigarten oder auf der Badewiese - das Wochenende hält in ganz Österreich sonnige Aussichten bereit: Ein Hochdruckeinfluss sorgt für sommerliche Temperaturen. Schon am Samstag wird es in großen Teilen Österreichs richtig sonnig, spätestens Anfang nächster Woche steigt das Thermometer im ganzen Land auf 30 Grad und mehr. Nach einem bisher durchwachsenen Frühling darf nun endlich gebadet werden.

