Aktivisten: 35 Zivilisten in Syrien getötet

Bei einem Luftangriff auf die syrische Stadt al-Madschadin sind nach Angaben einer Beobachtergruppe gestern mindestens 35 Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern in der von der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehaltenen Stadt seien auch Familienangehörige von IS-Kämpfern, teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Ein Sprecher der von den USA angeführten Anti-IS-Allianz erklärte heute, Flugzeuge des Bündnisses hätten am Mittwoch und gestern Ziele nahe al-Madschadin bombardiert. Die Ergebnisse würden ausgewertet. Man versuche, zivile Opfer zu vermeiden und überprüfe entsprechende Berichte. Nach Angaben der Beobachter wurden in den beiden Tagen 50 Menschen bei Luftangriffen in al-Madschadin getötet.