Angriff auf Bus mit Christen in Ägypten: 23 Tote

Bei einem Angriff bewaffneter Männer auf einen Bus mit koptischen Christen sind heute in Ägypten mindestens 23 Menschen getötet worden. 25 Menschen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Aus Sicherheitskreisen hieß es, Unbekannte hätten in der Nähe der Stadt al-Minja das Feuer auf das Fahrzeug eröffnet.

OSM/ORF.at

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Den Sicherheitsquellen zufolge waren die Opfer auf dem Weg zu einem Kloster. In der Region um al-Minja leben zahlreiche Christen.

45 Tote bei Anschlag im April

Ägyptens Christen waren bereits mehrfach Ziel von Anschlägen. Anfang April starben bei einem Doppelanschlag auf Kirchen in Alexandria und in Tanta mehr als 45 Menschen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Taten für sich.

Anfang Mai drohten die Extremisten mit neuen Angriffen auf Christen. Muslime sollten Ansammlungen von Christen und Ausländern aus dem Westen meiden, warnte ein namentlich nicht genannter Anführer der Gruppe in einem Interview der IS-Publikation „Al-Nabaa“. Er forderte Muslime auch dazu auf, Einrichtungen der ägyptischen Armee, Polizei und Regierung fernzubleiben.

Rund zehn Prozent Christen in Ägypten

Papst Franziskus hatte Ägypten Ende April bei einem Besuch in Kairo im Kampf gegen religiösen Extremismus und Terror gegen Christen in die Pflicht genommen. Die Probleme müssten sofort angegangen werden, „um ein noch schlimmeres Abdriften in die Gewalt zu vermeiden“, sagte der Papst bei einem Treffen mit Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi. Christen machen rund zehn Prozent der mehr als 90 Millionen Ägypter aus.