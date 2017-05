Bewaffnete eröffneten Feuer auf Bus

In der ägyptischen Stadt al-Minja sind am Freitag bei einem Anschlag auf koptische Christen mindestens 26 Menschen getötet worden. Die bisher nicht identifizierten Täter sollen das Feuer auf einen Bus eröffnet haben, der sich gerade auf dem Weg zu einem Kloster befand. Erst im April wurden am Palmsonntag 45 Christen bei zwei Anschlägen getötet. Damals reklamierte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Taten für sich.

