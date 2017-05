Erste Liga: Horn hofft auf finales Wunder

Der SV Horn steht heute Abend in der letzten Runde der Ersten Liga vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Nur mit einem Heimsieg über den LASK und einem gleichzeitigen Patzer des FAC daheim gegen Kapfenberg könnten die Niederösterreicher die rote Laterne zum Abschluss doch noch abgeben. Dabei waren die Horner mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, nun droht der Rückfall in die dritthöchste Spielklasse.

