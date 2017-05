Manchester: Innenministerin bekräftigt Terrorwarnung

Auch vier Tage nach dem Anschlag auf ein Popkonzert in Manchester gilt die höchste Terrorwarnstufe in Großbritannien vorerst weiter. Die Situation gelte als „kritisch“, solange die Ermittlungen im Gange seien, sagte Innenministerin Amber Rudd nach einer weiteren Krisensitzung in London heute. Die Warnstufe „kritisch“ bedeutet, dass ein Anschlag „unmittelbar erwartet“ wird.

Konkrete Hinweise auf Anschlagsgefahren für Großveranstaltungen am bevorstehenden langen Wochenende gibt es laut den britischen Sicherheitsbehörden aber nicht. Die Notdienste und Krankenhäuser seien dennoch auf alles vorbereitet, sagte Sicherheitsstaatsminister Ben Wallace der BBC. Montag ist Feiertag in Großbritannien. Am Wochenende sind zahlreiche Großveranstaltungen geplant.

Weitere Häuser durchsucht

Am Vormittag wurden zwei weitere Häuser im Stadtteil Moss Side und bei St. Helens westlich von Manchester durchsucht. Das teilte die Behörde auf Twitter mit.

APA/AFP/Lindsey Parnaby

Zuvor hatten die Beamten ebenfalls in Moss Side einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Die Durchsuchung habe nicht am Ort der Festnahme stattgefunden, sondern in einem anderen Gebäude, hieß es. Damit steigt die Zahl der Festnahmen auf zehn. Es soll sich um Männer im Alter zwischen 18 und 38 Jahren handeln.

Zwei davon, ein 16-Jähriger und ein 38-Jähriger, seien wieder auf freiem Fuß, twitterte die Polizei. Bei dem Selbstmordanschlag am Montagabend auf Gäste eines Popkonzerts hatte ein 22-jähriger Brite libyscher Abstammung 22 Menschen ermordet.

Briten und USA arbeiten wieder zusammen

Die britische Polizei arbeitet indes wieder mit den US-Behörden zusammen und gibt Informationen zu den laufenden Ermittlungen weiter. Sie habe „neue Zusicherungen“ erhalten, sagte der Chef der Anti-Terror-Polizei, Mark Rowley, gestern.

Die Briten hatten die Weitergabe von Informationen gestoppt, nachdem in US-Medien Fotos und Details zu den Ermittlungen veröffentlicht wurden. US-Präsident Donald Trump sprach von einem sehr beunruhigenden Informationsleck. Er kündigte Ermittlungen und gegebenenfalls eine Bestrafung des Täters an. Die „New York Times“ hatte Fotos vom Tatort veröffentlicht, die Reste der Bombe sowie den Rucksack des Attentäters zeigten.

US-Außenminister Rex Tillerson drückte sein Bedauern über die Veröffentlichung aus. Sein Land übernehme die „volle Verantwortung“ für das Leck, sagte Tillerson in London. Es war der erste Besuch Tillersons in Großbritannien seit seinem Amtsantritt.