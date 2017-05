Strolz will niedrigere Hürde für Parlamentseinzug

NEOS-Chef Matthias Strolz spricht sich für eine niedrigere Hürde für den Einzug ins Parlament aus. Wahlwerbende Parteien müssen bei der Nationalratswahl derzeit zumindest vier Prozent erreichen, um in den Nationalrat einzuziehen. „Wir sind für eine Senkung auf drei Prozent - das entspricht der Klubstärke (fünf Mandate)“, erklärte Strolz via Twitter. „Wir halten eine Hürde von drei Prozent für fair.“

NEOS erreichte bei der Nationalratswahl 2013 exakt fünf Prozent. In aktuellen Meinungsumfragen lag die Partei zuletzt bei vier bis fünf Prozent. Es könnte bei der vorgezogenen Nationalratswahl am 15. Oktober also knapp werden.