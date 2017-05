Antisemitismus „teils dramatisch angestiegen“

Antisemitische Äußerungen haben stark zugenommen, antisemitisch motivierte Gewalt hat abgenommen, so das Fazit des neuen globalen Antisemitismusreports. Dina Porat, seine Hauptautorin und Chefhistorikerin an der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem, war diese Woche in Wien und hat über den Bericht gesprochen.

