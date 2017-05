Giro d’Italia: Quintana jagt Dumoulin Rosa ab

Die drittletzte Etappe des Giro d’Italia hat einen neuen Träger des Rosa Trikots hervorgebracht. Der Kolumbianer Nairo Quintana, schon im Vorfeld als ein Favorit auf den Gesamtsieg gehandelt, entriss dem Niederländer Tom Dumoulin auf dem 19. Tagesabschnitt mit Bergankunft in Piancavallo die Führung im Klassement und geht mit mehr als einer halben Minute Vorsprung in die abschließenden beiden Etappen. Der Tagessieg ging diesmal an Spanien.

Mehr dazu in sport.ORF.at