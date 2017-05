Volkstheater-Schauspieler Rainer Frieb gestorben

Der Volkstheater-Schauspieler Rainer Frieb ist in der Nacht auf gestern nach schwerer Krankheit mit 68 Jahren in Vorarlberg gestorben. Der gebürtige Bayer war seit dem Jahr 1992 regelmäßig am Wiener Volkstheater zu sehen.

