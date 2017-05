Trump ruft Muslime zu Verurteilung von Gewalt auf

US-Präsident Donald Trump hat in einer Grußbotschaft zum Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan Muslime auf der ganzen Welt aufgerufen, sich gegen die im Namen ihrer Religion ausgeübte Gewalt zu stellen. Der „Geist“ des Ramadan stärke das Bewusstsein „für unsere gemeinsame Verpflichtung, die Gewalt zurückzuweisen und nach Frieden zu streben“, erklärte Trump in seiner heute vom Weißen Haus verbreiteten Botschaft.

Gewaltaktakte wie die in den vergangenen Tagen verübten Anschläge auf ein Popkonzert im englischen Manchester und auf einen mit Angehörigen der christlichen Minderheit der Kopten besetzten Bus in Ägypten stünden im „direkten Gegensatz“ zum Geist des Ramadan, hieß es in dem Statement. Solche Gewaltakte „festigen nur unsere Entschlossenheit, die Terroristen und ihre perverse Ideologie zu besiegen“.

Einreiseverbot ausgebremst

Im Namen der US-Bürger wünsche er allen Muslimen einen „freudigen“ und „gesegneten Ramadan“, so der Präsident. „Möge Gott Sie und Ihre Familien segnen“, endete das Statement.

Im Wahlkampf hatte der Rechtspopulist immer wieder gegen Muslime polemisiert und diese unter den Generalverdacht des Terrorismus gestellt. Seit seinem Amtsantritt versucht Trump ein vorläufiges Einreiseverbot für Bürger mehrerer mehrheitlich muslimischer Länder durchzusetzen, ist aber bisher durch eine Serie von Gerichtsentscheidungen gegen seine Dekrete ausgebremst worden.