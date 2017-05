Erste Liga: Horn steigt in Regionalliga ab

Der SV Horn hat das erhoffte finale Wunder in der Erste Liga nicht geschafft. Die Niederösterreicher, die erst im Vorjahr in die zweithöchste österreichische Spielklasse aufgestiegen waren, mussten sich am letzten Spieltag daheim gegen Bundesliga-Aufsteiger LASK geschlagen geben und steigen wieder in die Regionalliga Ost ab. Für Kapitän Aleksandar Djordjevic war es der Abschluss „einer katastrophalen Saison“.

