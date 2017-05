Weitere Vorwürfe gegen Schwiegersohn

In der Russland-Affäre gerät nun Jared Kushner, Schwiegersohn und Berater des US-Präsidenten Donald Trump, immer weiter ins Zwielicht. Er soll nach dem Wahlsieg Trumps die Möglichkeit eines geheimen Kommunikationsdrahtes zum Kreml erwogen haben, berichtete die „Washington Post“ am Freitag unter Berufung auf Regierungsbeamte. Trump will indes offenbar ein Sonderteam einsetzen, um die Vorwürfe abzuwehren.

