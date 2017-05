USA bei Klima weiter isoliert

Der Klimaschutz hat sich beim G-7-Gipfel im italienischen Taormina bis zuletzt als unüberbrückbarer Streitpunkt zwischen den USA und den anderen Staaten erwiesen. In der Abschlusserklärung werde deutlich gemacht, dass sich die USA im Gegensatz zu den sechs anderen Ländern nicht klar zum Pariser Klimaabkommen bekennen wollen, hieß es am Samstag in Diplomatenkreisen. Bereits zuvor war ein Plan zur Flüchtlingskrise an den USA gescheitert. Auch beim Freihandel deutete sich ein Ringen bis zum Äußersten an.

