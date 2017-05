Großbritannien senkt Terrorwarnstufe

Die Terrorwarnung ist in Großbritannien von „kritisch“ auf „ernst“ herabgestuft worden. Das sagte Premierministerin Theresa May heute nach einer Krisensitzung mit Experten. Die Soldaten werden nur noch bis Montagabend die Polizei unterstützen. „Das Land soll wachsam bleiben“, betonte May.

Erst kürzlich war nach dem Anschlag von Manchester die Terrorwarnstufe auf das höchste Niveau „kritisch“ angehoben worden. Dies war das erste Mal seit knapp elf Jahren.

Das gemeinsame Terrorabwehrzentrum JTAC beim Inlandsgeheimdienst MI5 hatte diese Entscheidung getroffen, weil es ein direkt bevorstehendes weiteres Attentat für möglich hielt. Das JTAC setzt sich aus Experten von Regierung, Polizei und Sicherheitsdiensten zusammen.

„Sicherheitsmaßnahme“: Areal in Manchester evakuiert

Die Polizei in Manchester hat indes ein kleines Areal der Stadt evakuiert und weitere Durchsuchungen vorgenommen. Die Aktion steht im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in der nordenglischen Stadt. Es handle sich um eine „Sicherheitsmaßnahme“, twitterte die Behörde.

Bereits am frühen Morgen hatte die britische Polizei Wohnungen durchsucht und zwei weitere Verdächtige festgenommen. Damit wurden nach dem Anschlag bereits 13 Personen festgesetzt. Zwei von ihnen kamen inzwischen wieder auf freien Fuß.