Hartz-IV-Studie entfacht Koalitionsstreit

Die ÖVP wehrt sich gegen Vorwürfe der SPÖ, sie wolle das deutsche Hartz IV-Modell in Österreich einführen. „Das ist ein Musterbeispiel für alten Politikstil“, kritisierte ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger heute in einer Stellungnahme gegenüber der APA. „Wir werden uns an solchen Spielen und diesem Stil nicht beteiligen.“

Köstinger warf umgekehrt der SPÖ vor, „irgendeine Studie aus dem Finanzministerium“ über die Medien veröffentlicht zu haben, die der neue ÖVP-Chef Sebastian Kurz nicht nur nicht kenne, sondern von der er „nicht einmal wusste, dass es sie gibt“. Das strategische Ziel sei derzeit offensichtlich „alle gegen Sebastian Kurz“, ärgerte sich Köstinger. Man werde über das Programm, die Inhalte und Ziele „sachlich rechtzeitig informieren, ohne andere anzupatzen“, versicherte sie.

Stöger: „Zerstörung des Sozialsystems“

Die vom Finanzministerium in Auftrag gegebene Studie, welche Auswirkungen die Einführung des deutschen Hartz-IV-Modells in Österreich hätte, sorgte für Empörung bei der SPÖ: Sozialminister Alois Stöger befürchtete in einer Aussendung eine „Zerstörung des Sozialsystems“. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser warf der ÖVP einen „Feldzug gegen sozial Schutzbedürftige“ vor und sprach von einer „Kurz’schen Sozial-Abrissbirne“.

FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl befand, „mit den Hartz-IV-Visionen aus dem Finanzministerium hat sich die ÖVP vom Volk verabschiedet“ und unterstellte Kurz’ Team „weltfremde Elitenpolitik“. Aber auch der SPÖ traut Kickl nicht, es könne durchaus sein, dass ÖVP und SPÖ nach der Wahl „dieses Sozialkürzungsprogramm beinhart durchziehen“, zumal die Staatskassen leer seien.

„Nicht geplant“

In der Studie des Europäischen Zentrums für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung wird davon ausgegangen, dass nach Bezug des Arbeitslosengeldes statt der Notstandshilfe die bedarfsorientierte Mindestsicherung als staatliche Unterstützung folgt. Das Einsparungspotenzial für den Bund läge bei einer Milliarde Euro jährlich. Gleichzeitig wird aber auch auf einen beträchtlichen Anstieg der Armutsgefährdung hingewiesen.

Laut der Studie könnten Kosten eingespart werden. Allerdings wären auch deutlich mehr Menschen von Armut bedroht.

Das Finanzministerium betonte gegenüber ORF.at, dass es sich bei besagtem Papier um eine vor zwei Jahren in Auftrag gegebene Studie handle. Ein Modell nach dem Vorbild von Hartz IV „war und ist in Österreich nicht geplant“. Derartige Studien seien aber grundsätzlich nichts Außergewöhnliches. Das Finanzministerium prüfe laufend Effizienzpotenziale.