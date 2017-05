Fußball: Europa vergibt Trophäen im Cup

Heute werden in Deutschland, Spanien und England die Cupsieger gekürt. Während in London Chelsea gegen Arsenal nach dem Double greift, will Barcelona eine durchwachsene Saison mit einem Triumph in der Copa del Rey doch noch einigermaßen versöhnlich ausklingen lassen. Im Berliner Olympiastadion versucht unterdessen Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt nach drei Finalniederlagen in Serie seinen Fluch im DFB-Pokal zu beenden.

