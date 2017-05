IS-Miliz bekennt sich zu Anschlag auf Kopten in Ägypten

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Angriff auf Christen in Ägypten für sich reklamiert. Eine Gruppe des IS habe die koptischen Christen angegriffen, meldete das IS-Propagandasprachrohr Amak heute über das Internet.

Bei dem Anschlag hatten bewaffnete Männer tags zuvor in der Nähe der ägyptischen Stadt al-Minja einen Bus mit Christen angegriffen und mindestens 29 Menschen getötet. Ägyptische Jets griffen danach mehrere Ziele in Libyen an, von wo die Täter gekommen sein sollen.

