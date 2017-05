Motorsport: Alonso bläst in Indy zum Angriff

Nicht beim Grand Prix von Monaco, sondern bei den Indy 500 in Indianapolis steht Fernando Alonso im Mittelpunkt. Der Spanier, der für den US-Klassiker das Rennen in Monte Carlo auslässt, geht heute von Startplatz fünf aus ins Rennen und darf sich Chancen auf den Sieg ausrechnen. Aber nicht nur auf der Strecke bläst der wieder frisch motivierte 35-Jährige zum Angriff. Auch Kritik an der „einfachen“ Formel 1 ließ Alonso durchblicken.

