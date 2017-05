Fußball: Dortmund holt vierten Cuptitel

Borussia Dortmund hat den Finalfluch im DFB-Pokal beendet. Nach drei Niederlagen im Endspiel in Folge feierte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gestern Abend einen knappen Sieg im Berliner Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt. Für Dortmund war es der vierte Titel im DFB-Pokal in der Vereinsgeschichte. Den Siegestreffer erzielte Pierre-Emerick Aubameyang bei einem Elfmeter in Panenka-Manier.

