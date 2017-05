Paragleiter prallten gegen geparkte Autos

In St. Gilgen am Wolfgangsee (Salzburg) prallten am Freitag gleich zwei Paragleiter innerhalb weniger Minuten gegen geparkte Autos. Einer der Männer blieb unverletzt, der zweite wurde ins Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht.

In Schladming in der Steiermark stürzte ebenfalls ein Paragleiter ab. Beim Sturz aus fünf Metern Höhe wurde der 51-jährige Pilot aus Deutschland im Bereich der Wirbelsäule verletzt.

