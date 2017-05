Berlin will bis Mitte Juni über Incirlik entscheiden

Die deutsche Regierung will spätestens in rund zwei Wochen über den möglichen Abzug der Bundeswehr vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik entscheiden. „Wir sind zu Incirlik weiter mit der türkischen Seite im Gespräch und arbeiten an einer Entscheidung bis Mitte Juni“, hieß es heute im Auswärtigen Amt.

Damit wurde ein „Spiegel“-Bericht bestätigt, nach dem im Streit über Besuche von Bundestagsabgeordneten in Incirlik Gespräche mit der türkischen Regierung geführt werden sollen.

Merkel drohte mit Abzug

Vor gut einer Woche hatte die Türkei Bundestagsabgeordneten erneut die Reise zum Luftwaffenstützpunkt Incirlik verweigert. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel kündigte am Donnerstag den Abzug der dort stationierten rund 250 Soldaten und der deutschen Tornado-Flieger an, sollte die Türkei in dieser Frage nicht einlenken.

In Incirlik sind Tornado-Aufklärungsjets sowie ein Tankflugzeug der Bundeswehr stationiert, die die internationale Koalition gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen. Das Verteidigungsministerium erkundet seit einiger Zeit Möglichkeiten einer Verlegung. So könnten die Aufklärungsflüge etwa von Jordanien aus fortgesetzt werden.