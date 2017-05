Festnahme nach versuchter Vergewaltigung

In Hallein in Salzburg soll in der Nacht auf Freitag ein 20-Jähriger versucht haben, eine 15-Jährige zu vergewaltigen. Wegen Tatbegehungsgefahr wurde der Mann in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

