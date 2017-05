French Open: Thiem im Kreis der Favoriten

Mit dem damals überraschenden Einzug ins Halbfinale der French Open hat Dominic Thiem im Vorjahr seinen bisher größten Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert. Der 23-Jährige hat sich seither in der Weltspitze etabliert und geht sogar als einer der Mitfavoriten in das zweite Major der laufenden Saison. An Selbstvertrauen mangelt es dem Niederösterreicher nicht. Heute wartet als erste Hürde der Australier Bernard Tomic.

