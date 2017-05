French Open: Rasches Aus für top gesetzte Kerber

Der Damen-Bewerb der French Open in Paris hat gleich in der ersten Runde seine Nummer eins verloren. Die Deutsche Angelique Kerber ging in ihrem Auftaktmatch gegen die Russin Jekaterina Makarowa sang- und klanglos in nur zwei Sätzen unter und musste damit als erste Weltranglistenerste der Profiära in Roland Garros gleich nach der ersten Runde die Koffer packen. Die 29-Jährige knüpfte zugleich nahtlos an ihre schwachen Leistungen in der bisherigen Saison an.

Mehr dazu in sport.ORF.at