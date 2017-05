Afghanistan: 15 Familienmitglieder bei Autounfall getötet

Bei einem Autounfall in Afghanistan sind 15 Mitglieder einer einzelnen Familie ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Behördenangaben gestern im Bezirk Salang in der Provinz Parwan, wie die Behörden der Provinz mitteilten.

Unter den Toten waren laut Ahmadi sechs Frauen und sechs Kinder. Die Autobahn von Kabul nach Parwan wird viel genutzt. Auf der Verbindung gibt es immer wieder schwere Unfälle. Das liegt unter anderem am schlechten Zustand der Straße, an der mangelnden Durchsetzung der Verkehrsregeln und technischen Mängeln an den Fahrzeugen.