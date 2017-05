Formel 1: Ferrari verhilft Vettel zu Monaco-Sieg

Sebastian Vettel hat beim Grand Prix von Monaco seine Führung in der Weltmeisterschaft deutlich ausgebaut. Der Deutsche feierte heute in Monte Carlo vor seinem Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen den 45. Sieg seiner Karriere und vergrößerte seinen Vorsprung auf den an diesem Wochenende glücklosen Lewis Hamilton in der WM-Wertung auf 25 Punkte. Vettel durfte sich bei seinem Team bedanken. Denn die „Scuderia“ bremste Räikkönen dank einer versteckten Stallorder selber ein.

