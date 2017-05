Freigelassene Goldfische sorgen für Probleme

Goldfische werden in Salzburg zunehmend in den heimischen Gewässern ausgesetzt. Ihre Besitzer entsorgen sie in Tümpeln oder Bächen. Die Tiere fressen aber Larven von Amphibien und sind nur schwer loszuwerden.

