Cannes: Goldene Palme an Östlunds „The Square“

Die Goldene Palme des Filmfestivals Cannes geht an die schwedische Gesellschaftssatire „The Square“ von Ruben Östlund. Das teilte die Jury heute Abend mit.

Die deutsche Schauspielerin Diane Kruger wurde mit dem Preis für die beste Darstellerin ausgezeichnet. Sie wurde für ihre Leistung in Fatih Akins NSU-Drama „Aus dem Nichts“ geehrt.

APA/AP/Thibault Camus

Der US-Star Joaquin Phoenix erhielt den Preis für den besten Darsteller. Er spielte die Hauptrolle im britischen Beitrag „You Were Never Really Here“ der Regisseurin Lynne Ramsay.

APA/AFP/Alberto Pizzoli

Regie-Preis ging an Sofia Coppola für ihren Film „The Beguiled (Die Verführten)“.

19 Beiträge

Um die Auszeichnungen in Cannes konkurrierten im diesjährigen Wettbewerb 19 Beiträge. Der wichtigste Preis ist dabei die Goldene Palme für den besten Film.

Die Preise wurden von einer internationalen Jury unter Vorsitz des spanischen Regisseurs Pedro Almodovar verliehen. Eines der Mitglieder ist die deutsche Regisseurin Maren Ade, die im vergangenen Jahr mit „Toni Erdmann“ selbst im Wettbewerb lief. Auch die US-Schauspielerin und Produzentin Jessica Chastain, der italinische Filmemacher und Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino und Hollywoodstar Will Smith waren in der Jury dabei.