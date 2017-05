Leichen in drei Häusern

Im US-Bundesstaat Mississippi hat ein Mann acht Menschen erschossen, wie mehrere US-Medien am Sonntag berichteten. Unter den Toten ist auch ein Polizist, heißt es weiter. Die Leichen seien in einem ländlichen Bezirk in zwei Orten in drei Häusern gefunden worden. Der mutmaßliche Täter wurde verhaftet. Er habe die Menschen erschossen, weil er seine Frau und Kinder liebe, so der Mann zu einem Reporter. Laut Polizei ist vieles an dem Fall noch unklar. So wies der mutmaßliche Täter Verletzungen auf - woher ist unbekannt.

Lesen Sie mehr …