Manchester-Anschlag: 19-Jähriger festgenommen

Nach dem Selbstmordanschlag in Manchester hat die britische Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Dem 19-Jährigen würden Verstöße gegen die Anti-Terror-Gesetze vorgeworfen, teilten die Ermittler am Sonntagabend mit. Die Festnahme erfolgte demnach nach einer Hausdurchsuchung im Viertel Gorton im Südosten von Manchester.

Damit sind mittlerweile 13 Verdächtige im britischen Polizeigewahrsam. In Libyen wurden außerdem der Bruder und der Vater des Attentäters Salman Abedi festgenommen. Zuvor war am Samstag ein 25-jähriger Mann festgenommen worden. Außerdem gab es laut Polizei eine Durchsuchung im Stadtviertel Moss Side.

Bericht: Bruder des Attentäters plante Anschlag

Der jüngere Bruder des Attentäters von Manchester hat einer britischen Zeitung zufolge einen Terroranschlag auf den deutschen UNO-Libyen-Gesandten Martin Kobler geplant. Der für Anfang dieses Jahres vorgesehene Angriff auf einen Konvoi konnte rechtzeitig verhindert werden, wie der „Telegraph“ (Sonntag-Ausgabe) berichtete.

Am Dienstag festgenommen

Die Zeitung beruft sich auf Diplomatenkreise. Der 20-jährige Haschim Abedi sei ein wichtiges Mitglied einer Dschihadistengruppe. Libysche Sicherheitskräfte hätten diese Gruppe über Monate beobachtet. Der 20-Jährige war am Dienstag - einen Tag nach dem Anschlag seines Bruders Salman Abedi in Manchester - in der libyschen Hauptstadt Tripolis festgenommen worden. Auch der Vater wurde festgesetzt.

Haschim Abedi soll bei Vernehmungen angegeben haben, dass er und sein Bruder Salman die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützten. Über die Anschlagspläne seines Bruders sei er informiert gewesen, schreibt die Zeitung. Im Dezember soll Haschim in Deutschland gewesen sein.

Polizei veröffentlichte Bilder

Die Polizei in Manchester veröffentlichte unterdessen Bilder des Attentäters, die ihn kurz vor seinem Selbstmordanschlag auf ein Popkonzert zeigen. Auf den zwei Fotos von Videoüberwachungskameras trägt der 22-Jährige Brite libyscher Abstammung einen Rucksack. Gekleidet ist er in eine schwarze Daunenweste, Jeans und Turnschuhe; zudem trägt er eine Baseballkappe, eine Brille und Bart.

Halbmarathon als Zeichen gegen den Terror

Zehntausende Sportler und Zuschauer haben in Manchester gesetzt ein beeindruckendes Zeichen gegen den Terror gesetzt. Sechs Tage nach dem Selbstmordanschlag versammelten sie sich in der englischen Stadt zu einem Halbmarathon. Mehr als 30.000 Läufer nahmen an der durch ein massives Polizeiaufgebot gesicherten Sportveranstaltung teil.