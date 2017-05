„Foodporn“: Von Pizza und Eis mit Pommes

Wer in Sachen Essen hip sein will, für den gibt es klare Vorgaben: Eis und Pommes werden in diesem Sommer gleichzeitig gegessen, für Zwischendurch gibt’s Spaghetti-Donuts und am Abend eine Jause in dem als Smorging bekannten schwedischen Stil. Von Zutatenkauf auf Vorrat kann aber abgeraten werden. Im Netz geortete Trends haben häufig eine kurze Lebenszeit, unter den pausenlos geposteten Essensbildern in den als Gradmesser dienenden Sozialen Netzwerken wartet bereits die nächste kulinarische Neuheit nur noch auf ihre Entdeckung. Das Beispiel Pizza zeigt aber auch: Auf der landläufig mit „Foodporn“ umschriebenen virtuellen Tafel hat auch Altbekanntes einen festen Platz.

