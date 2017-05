French Open: Thiem nimmt erste Hürde im Eiltempo

Lange hat sich Dominik Thiem in seinem Auftaktspiel bei den French Open nicht aufgehalten. Gegen den ungesetzten Australier Bernard Tomic brauste die Nummer sechs des Turniers heute im Eiltempo in die zweite Runde. Gerade einmal sechs Games ließ Thiem dem klar unterlegenen Tomic in nur 80 Minuten Spielzeit.

