Segelflieger verlor Cockpithaube in 3.400 Meter Höhe

Zu einem Zwischenfall in 3.400 Meter Höhe ist es gestern in Laterns in Vorarlberg gekommen. Ein Segelflugzeug verlor im Bereich der Nobspitze seine Cockpithaube. Der Pilot konnte das Flugzeug trotzdem sicher landen.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at