Cannes: Goldene Palme für Satire über Political Correctness

Der Schwede Ruben Östlund ist für seine bitterböse Satire „The Square“ über einen Museumskurator bei den Filmfestspielen von Cannes gestern Abend mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden. Der Film ergründe die „Diktatur der Political Correctness“, so die Begründung.

Beste Darsteller wurden Diane Kruger in Fatih Akins „Aus dem Nichts“ und Joaquin Phoenix in „You Were Never Really Here“. Der Preis für die beste Regie ging an Sofia Coppola für ihren Film „The Beguiled“. Für Aufsehen sorgte Östlund. Er nutzte seine Dankesrede für eine recht unkonventionelle Aufforderung an die Gäste im Saal.

