Weitere Festnahmen nach Manchester-Anschlag

Eine Woche nach dem Terroranschlag in Manchester hat die britische Polizei weitere Verdächtige festgenommen. Ein 23-Jähriger sei festgenommen worden, teilte die Polizei heute in der nordenglischen Stadt über Twitter mit.

Damit erhöhte sich die Zahl der Verdächtigen in Gewahrsam der Polizei auf nunmehr 14. Gestern wurden ein 25- und ein 19-Jähriger festgenommen, wie die Ermittler am Abend mitteilten.

Der libyschstämmige Brite Salman Abedi hatte sich am Montag vor einer Woche zum Ende eines Popkonzerts der US-Sängerin Ariana Grande in die Luft gesprengt und 22 Menschen mit in den Tod gerissen, 116 Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern sind viele Jugendliche und Kinder. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.

Bilder aus Überwachungskamera

Innenministerin Amber Rudd sagte gestern dem Sender BBC, Mitglieder des Netzwerkes von Abedi seien „möglicherweise“ noch flüchtig. Am Samstagabend veröffentlichte die Polizei Bilder von Überwachungskameras, die den Attentäter zeigen. Davon erhoffen sich die Ermittler vor allem Hinweise zu einer Wohnung, in der sich der 22-Jährige vor dem Anschlag aufgehalten haben soll.

Auf den beiden Bildern ist ein junger Mann mit Schnurrbart und Brille zu sehen, der eine Kappe, eine schwarze gefütterte Weste sowie Jeans und Turnschuhe trägt.

Als einen der letzten Orte habe Abedi vor dem Anschlag eine Wohnung im Zentrum von Manchester aufgesucht, sagte die Polizei. Diese Wohnung sei für die Ermittlungen „äußerst wichtig“, weil er wahrscheinlich dort die letzten Handgriffe an seinem Sprengsatz vorgenommen habe. Anschließend ging Abedi zur Manchester Arena, wo er sich in die Luft sprengte.

„Gute Fortschritte“ bei Ermittlungen

Die Polizei arbeitet nach eigenen Angaben mit tausend Beamten an dem Fall. Sie habe bereits „gute Fortschritte“ gemacht. Schon am Freitag teilte sie mit, dass sie „große Teile des Netzwerks“ hinter dem Anschlag zerschlagen habe.