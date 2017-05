French Open: Nadal geht auf zehnten Titel los

Kein anderer Spieler hat sich bei den French Open so oft den Titel geholt wie Rafael Nadal, der seit 2005 nicht weniger als neunmal in Roland Garros gewonnen hat. Zwar liegt der letzte Triumph schon drei Jahre zurück, aber in seiner aktuellen Form wird der Spanier, der heute ins Turnier einsteigt, der Mann sein, den es zu schlagen gilt.

Mehr dazu in sport.ORF.at