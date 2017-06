Telefonieren in EU wird unkompliziert

Wer nach dem 15. Juni einen Urlaub innerhalb der EU geplant hat, muss sich nicht mehr über Roaminggebühren den Kopf zerbrechen. Das versprechen neue Regeln, die zu diesem Zeitpunkt in Kraft treten. Unter der Bezeichnung „Roam Like at Home“ soll künftig im Ausland zu denselben Konditionen wie zu Hause telefoniert werden können - Einschränkungen gibt es aber nach wie vor. Auf den Wegfall des lukrativen Geschäfts mit den Roaminggebühren reagieren die Mobilfunker mit Preiserhöhungen, die nicht nur Reisende treffen.

Lesen Sie mehr …