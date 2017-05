Merkels Lehren aus dem Treffen mit Trump

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat aus dem persönlichen Kontakt mit US-Präsident Donald Trump beim G-7-Treffen im italienischen Taormina am Wochenende offenbar ihre Lehren gezogen und hält damit auch nicht hinter dem Berg. Trump ist kein verlässlicher Partner für Europa, so das Credo. „Die Zeiten, in denen wir uns auf andere verlassen konnten“, seien vorbei so Merkel gestern bei einer CSU-Bierzeltrede in München. Europa müsse selber für sein Schicksal kämpfen - und Merkel denkt dabei an eine gestärkte Achse mit dem erst kürzlich gewählten französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

„Schicksal selbst in die Hand nehmen“