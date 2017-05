Bundesliga: Salzburg feiert den Meister

Zum vierten Mal in Serie hat sich Red Bull Salzburg in der Mozartstadt für den österreichischen Meistertitel feiern lassen. Zur Routine wird das Jubeln bei den Spielern des Serienmeisters aber nicht. Trainer Oscar Garcia und seine Kicker hatten zudem gestern nach dem abschließenden Sieg über Altach bereits das Cupfinale und das mögliche Double im Hinterkopf. Meisterteller, Konfettiregen und Bierduschen prägten das Partygeschehen, in das sich auch Abschiedsgedanken mischten.

Mehr dazu in sport.ORF.at