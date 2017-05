Grüne und NEOS stecken Linie für Eurofighter-U-Ausschuss ab

Sowohl die Grünen als auch NEOS haben heute ihre Linien für den kommenden Eurofighter-Ausschuss in Pressekonferenzen vorgestellt. Die Pläne stehen auch unter dem Gesichtspunkt von gesteigertem Zeitdruck: Durch den Neuwahl-Beschluss muss der Eurofighter-Untersuchungsausschuss seinen Zeitplan straffen, um bis Juli möglichst viel erledigen zu können. Deshalb gibt es zum Start der Zeugenbefragungen am 31. Mai gleich drei Sitzungstage hintereinander. Highlight wird die Befragung von Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ).

Pilz ortet „Darabos-Malus“ von 312 Mio. Euro

Der Grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz ortet beim 2007 gezogenen Vergleich mit Eurofighter zur Reduzierung der Jet-Anzahl „Geschenke“ in dreistelliger Millionenhöhe in Richtung des Flugzeugherstellers. Die Republik Österreich habe durch den Vergleich unter dem damaligen Verteidigungsminister Darabos auf Ansprüche von in Summe 312 Mio. Euro verzichtet, sagte Pilz.

Der damalige Minister und heutige burgenländische Landesrat Darabos zog 2007 einen Vergleich mit dem Kampfflugzeug-Hersteller, um die Kosten zu reduzieren; u.a. wurde die Zahl der bestellten Jets von 18 auf 15 reduziert. Pilz wirft Darabos nun vor, er habe sich bei den Verhandlungen entweder über den Tisch ziehen lassen, oder er sei von hinten über ebendiesen „gestoßen“ worden. „Wenn er gestoßen worden ist, ist irgendwer hinter ihm gestanden - ich hänge der Stoß-Theorie an“, so Pilz, ohne konkrete Verdächtigungen auszusprechen.

Neos kündigen Anti-Korruptions-Paket an

Begleitende Maßnahmen zum Eurofighter-Untersuchungsausschuss hat sich indes NEOS überlegt: In der kommenden Woche soll im Nationalrat ein Anti-Korruptions-Paket eingebracht werden, kündigte Abgeordneter Michael Bernhard. Zudem will er via Facebook Fragen der Bevölkerung sammeln und der Öffentlichkeit auf der Plattform NEOSleaks Dokumente bereitstellen.

Auch NEOS will die kurze Zeit für den Untersuchungsausschuss bis Mitte Juli so gut wie möglich nutzen. Immerhin könnten die wichtigsten Fragekomplexe, wie etwa jener zur Finanzierung intensiv behandelt werden, zeigte sich Bernhard zuversichtlich. Allerdings werde es sicher schwierig, in der kurzen Zeit alle bis dahin geladenen Auskunftspersonen tatsächlich ins Parlament zu bringen.