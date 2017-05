Zahlreicher Konfliktstoff

Der neue französische Präsident Emmanuel Macron will sich beim Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Montag kein Blatt vor den Mund nehmen. Das Elysee kündigte bereits im Vorfeld einen „kompromisslosen“ Dialog an. Konfliktstoff gibt es zwischen den beiden Ländern genug: Die Positionen im Syrien-Krieg und in der russischen Krim-Annexion sind diametral entgegengesetzt. Außerdem hängt der Verdacht, dass sich Russland auf mehreren Ebenen in den französischen Wahlkampf eingemischt hat, über dem Treffen. Putin hatte im Wahlkampf die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen empfangen.

Lesen Sie mehr …