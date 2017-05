John F. Kennedy wäre heute 100

Einer der legendärsten US-Präsidenten würde heute seinen 100. Geburtstag feiern: John F. Kennedy. Die Mythenbildung um den 35. US-Präsidenten, geboren am 29. Mai 1917 in Brookline, Massachusetts, begann bereits zu seinen Lebzeiten.

„Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt“, sagte Kennedy in seiner Inaugurationsrede am 20. Jänner 1961. Es sollte einer von vielen weltberühmten Sätzen aus seinem Mund werden.

AP/Henry Burroughs

Als Kennedy Dwight D. Eisenhower ins Weiße Haus folgte, war er der bis dahin jüngste und auch der erste katholische Präsident der USA. Wegen seiner Jugend und seines Charismas verkörperte er die Hoffnung auf eine Erneuerung der USA und wurde von vielen wie ein Popstar verehrt. Seine Frau Jackie, die das Weiße Haus für Besucher und Presse öffnete, wurde zur Stilikone.

Historische Ereignisse während kurzer Amtszeit

Kennedy war nur etwas mehr als 1.000 Tage im Amt, als er am 22. November 1963 auf einer Wahlkampfreise mit mehreren Gewehrschüssen während einer Fahrt im offenen Wagen durch die Innenstadt von Dallas ermordet wurde.

Trotz der knappen Amtszeit fielen in seine Präsidentschaft während der Hochphase des Kalten Krieges zahlreiche historische Ereignisse: das Scheitern der Invasion Kubas in der Schweinebucht etwa, die Aufhebung der Rassentrennung in den USA, die Eskalation des Vietnam-Krieges, der Bau der Berliner Mauer im August 1961 und die Kuba-Krise mit der Stationierung sowjetischer Atomraketen im Oktober 1962.

Reihe an Veranstaltungen

Eine spezielle Kommission in den USA setzte zum heutigen Gedenktag eine Reihe von Veranstaltungen an - von einer Ausstellung historischer Fotos bis zu Gedenkkonzerten. Kennedys Präsidentenbibliothek in Boston zeigt eine Ausstellung persönlicher Gegenstände, und quer durchs Land findet eine Reihe von Footballspielen zu seinem Andenken statt.

Alle Veranstaltungen versuchen, den Geist von Optimismus und Hoffnung einzufangen, der mit Kennedys Aufstieg und seiner nicht einmal dreijährigen Präsidentschaft zusammenfiel, wie es von den Organisatoren heißt.

AP

Die Fotoausstellung im Smithsonian American Art Museum in Washington - einem der bekanntesten Museen der USA - zeigt 77 Bilder, die Kennedys gesamtes Leben abbilden. Das Museum hebt hervor, dass Kennedys Karriere mit dem goldenen Zeitalter der Fotografie zusammenfiel - er wurde damals häufiger fotografiert als jeder andere Politiker.