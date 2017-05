Macron: Offene Gespräche

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Montag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Versailles empfangen. Macron will die angeschlagenen Beziehungen neu aufbauen und setzt auf einen neuen direkten Draht zu Russland. Die Gespräche seien offen und direkt gewesen. Macron will in Sachen Syrien eine engere „Partnerschaft“ mit Russland. Er setzte jedoch auch eine „rote Linie“, sollten Chemiewaffen eingesetzt werden. Putin rechtfertigte sich indes wegen Anschuldigungen der Einflussnahme im französischen Wahlkampf.

